سورية تشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لدول حركة عدم الانحياز

جهينة نيوز:

انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو اليوم أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لدول حركة عدم الانحياز تحت شعار “التمسك بمبادئ باندونغ للتوصل إلى استجابة دقيقة ومناسبة لتحديات العالم المعاصر” بمشاركة سورية.

ويأتي عقد الاجتماع الوزاري لدول الحركة في إطار التحضير لقمة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز والتي ستقام يومي الـ25 والـ26 من تشرين الأول الجاري في باكو.

وتشارك سورية في الاجتماع الوزاري بوفد يترأسه نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وعضوية عبد المنعم عنان مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات والدكتور عمار عوض مسؤول ملف الحركة.

وكان وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية خورخي أرياسا سلّم رئاسة الاجتماع الوزاري لدول الحركة إلى وزير خارجية أذربيجان ألمار محمدياروف حيث شدد الجانبان على أهمية التمسك بمبادئ باندونغ التي لا تخرج عن المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية والامتناع عن التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية.

يشار إلى أن حركة عدم الانحياز تضم 120 دولة وتحظى 7 دول و10 منظمات دولية بصفة مراقب فيها.