تاج حيدر تعود إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل

جهينة نيوز

تعود الفنانة الشابة تاج حيدر إلى الساحة الفنية بعد غياب دام ثلاث سنوات من خلال مسلسل عد فترة غياب عن الساحة الفنية دامت ثلاث سنوات خلال المسلسل الشامي "بروكار" بمشاركة نخبة من النجوم ومنهم: سلمى المصري، قاسم ملحو، رنا الأبيض، وسعد مينة، و غيرهم

تود أحداث المسلسل حول تاريخ النسيج والقماش الدمشقي وأهمها صناعة "البروكار" وهو من أفخم انواع القماش السوري، وتعود أحداثه لمنتصف القرن العشرين وبالتحديد عام 1942، حيث يحاول أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة والقضاء عليها من خلال فرض صناعة بديلة، ليبرز الحدث الأهم ضمن حلقات المسلسل عندما تقع جريمة قتل في المنطقة وتبدأ عمليات البحث عن القاتل وهويته في إطار بوليسي مشوق.