الناتو: الحل السياسي في شمال سوريا يتطلب وقف العنف أولا ثم التقدم نحو المفاوضات

جهينة نيوز

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن الحل السياسي في شمال سوريا يتطلب وقف العنف والصراع أولا ثم التقدم نحو المفاوضات.

ورحب الأمين العام لحلف الناتو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف، بالاتفاق الذي تم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في شمال سوريا، مشددا على أهمية الحل السياسي.

وأكد ستولتنبرغ أن جميع حلفاء الناتو ملتزمون بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وضمان عدم ظهوره من جديد.

وقال ستولتنبرغ : أرحب بالاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة بشأن شمال شرق سوريا، والناتو يدعم إيجاد حل سياسي عن طريق الأمم المتحدة.

وأضاف ستولتنبرغ: "الحل السياسي يتطلب إيقاف العنف والصراع أولا، ثم التقدم نحو مفاوضات حقيقية".

وحول الاتفاق بين موسكو وأنقرة بشأن شمال سوريا، قال ستولتنبرغ إنه "من المبكر أن نحكم على الاتفاق بين روسيا وتركيا".