الجيش اللبناني للمتظاهرين: نقف إلى جانبكم وملتزمون بحماية التظاهر السلمي بعيداً عن اغلاق الطرق

جهينة نيوز

وجه الجيش اللبناني مجموعة تغريدات على تويتر الى المتظاهرين وقال.. نقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب.

واضاف نفتح الطرق لأجلكم ولأجل تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها.

واشار الجيش الى ان جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم.

واكد انه لم يألُ الجيش جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كل الأفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين.