الجيش اللبناني للمتظاهرين: نقف إلى جانبكم وملتزمون بحماية التظاهر السلمي بعيداً عن اغلاق الطرق

الأربعاء, 23 تشرين الأول 2019 الساعة 16:28 | سياسة, عربي

الجيش اللبناني للمتظاهرين: نقف إلى جانبكم وملتزمون بحماية التظاهر السلمي بعيداً عن اغلاق الطرق

 

جهينة نيوز

وجه الجيش اللبناني مجموعة تغريدات على تويتر الى المتظاهرين وقال.. نقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب.

واضاف نفتح الطرق لأجلكم ولأجل تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها.

واشار الجيش الى ان جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم.

واكد انه لم يألُ الجيش جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كل الأفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا