مقاتلة روسية تعترض طائرة أميركية اقتربت من الحدود الجوية الروسية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية اعترضت قاذفة قنابل أميركية يوم السبت الماضي بالقرب من الحدود الجوية الروسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الوزارة قولها إنه “عند اقتراب القاذفة الأمريكية “بي 52 إتش” أثناء تحليقها فوق البحر الأسود بالقرب من الحدود الروسية اعترضتها مقاتلة “سو 27″ ورافقتها أثناء تحليقها على طول المياه الإقليمية الروسية على بعد 70 كيلومترا عنها”.

وأضافت الوزارة إن المقاتلة “سو 27” عادت إلى قاعدتها في القرم بعد أن أدت المهمة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في تموز الماضي أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.