النفط ينخفض مع زيادة المخزونات الأمريكية

الأربعاء, 23 تشرين الأول 2019 الساعة 13:47 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

النفط ينخفض مع زيادة المخزونات الأمريكية

 

جهينة نيوز

انخفض النفط اليوم الأربعاء بعد صعوده أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أظهرت بيانات قطاع النفط الأمريكي زيادة مخزونات الخام بأكثر من المتوقع، لكن احتمالات تعميق تخفيضات الإنتاج من أوبك وحلفائها حالت دون مزيد من التراجع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 59.47 دولار للبرميل اليوم .

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في كانون الأول، وهو العقد الجديد لشهر أقرب استحقاق، 32 سنتا أو 0.59 بالمئة إلى 54.16 دولار للبرميل. وانتهى عقد أقرب استحقاق لشهر تشرين الثاني يوم الثلاثاء عند 54.16 دولار.


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