الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في متحف يتحصن فيه رجل ويطلق تهديدات

جهينة نيوز

اعلنت السلطات الفرنسية ان الشرطة الخاصة تنفذ عملية فى متحف بسان رافاييل جنوب البلاد حيث يعتقد ان رجلا يتحصن هناك ويطلق تهديدات.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها انه تم نشر عناصر فى المتحف ومحيطه وان شخصا واحدا على الاقل تحصن صباح اليوم فى متحف الاثار في سان رافايل الكائن بمنطقة الريفييرا الفرنسية حيث خط عبارات تهديدية على جدران المبنى.

واشارت الشرطة الى أن شخصا واحدا على الاقل اقتحم مساء امس المكان حيث رفض الاستسلام أو التحدث الى قوات الامن المنتشرة.

بدورها ذكرت وسائل اعلام فرنسية انه لم يتضح ما ان كان الرجل مسلحا أو كان يحتجز أي رهائن.