بيسكوف: أمريكا تخلت عن الأكراد وأجبرتهم على محاربة تركيا!

جهينة نيوز

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة التي كانت أقرب حلفاء الأكراد على مدار الأعوام القليلة الماضية، تخلت عنهم وتركتهم على الحدود، مما أجبرهم على محاربة الأتراك.

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على بيان المبعوث الأمريكي الخاص لدى سوريا، جيمس جيفري، الذي أعرب عن شكوكه في أن الأكراد سيغادرون المناطق المشار إليها في الاتفاقيات: "كانت الولايات المتحدة أقرب حلفاء الأكراد في السنوات القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، تخلت الولايات المتحدة عن الأكراد، وفي الواقع، خانتهم".

وأضاف بيسكوف: "الآن يفضلون ترك الأكراد على الحدود وإجبارهم على محاربة الأتراك".

وتتهم ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية قسد" الجيش التركي والمليشيات المتحالفة معه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت واشنطن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ الاتفاق على الشريط الحدودي.

وأدانت سورية العملية التركية، فيما أكدت روسيا أن على تركيا تجنب الأعمال التي من شأنها أن تحول دون حل الازمة السورية المستمرة منذ عام 2011.