الجيش اللبناني ينتشر في بعض شوارع لبنان ويفتح الطرقات المغلقة

الأربعاء, 23 تشرين الأول 2019 الساعة 10:50 | سياسة, عربي

الجيش اللبناني ينتشر في بعض شوارع لبنان ويفتح الطرقات المغلقة

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