نائب ترامب يعلن مغادرة "قسد" للمنطقة المتفق عليها بين تركيا وأمريكا في سوريا

جهينة نيوز

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مغادرة "قوات سوريا الديمقراطية" للمنطقة الآمنة في سوريا المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة.

وأضاف بنس، أن المناقشات مع تركيا والأكرد حول وقف دائم لإطلاق النار في سوريا مستمرة، ويمكن تحقيق ذلك.

وتابع بنس متحدثًا في مؤسسة التراث في واشنطن: "تلقينا اليوم رسالة من قائد قوات وحدات حماية الشعب الكردية مفادها أن جميع قواتهم العسكرية قد انسحبت بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا".

ووافقت تركيا، بناء على هدنة توسط فيها مايك بنس، على وقف إطلاق النار في شمال سوريا لمدة خمسة أيام بدأت الخميس 17 تشرين الأول وانتهت يوم الثلاثاء.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الآمنة في شمال سوريا قد اكتمل.

وأضاف البيان أنه لا توجد حاجة في هذه المرحلة لشن عملية أخرى خارج المنطقة الحالية للعمليات.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أطلق يوم 9 تشرين الأول، عملية عسكرية شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وتتهم "قوات سوريا الديمقراطية" الجيش التركي والمليشيات المتحالفة معه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت واشنطن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ الاتفاق على الشريط الحدودي.