أبراج الأربعاء 23 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود ٢٣/ ١٠: طيب حنون، بعيونه سر، حكيم نادرا ما يحتاج الاخرين صاحب مواهب لكن بحاجة للبلورة، متردد ومتسرع يتأثر بمشاعر الاخرين، له سحر خاص يحب الصداقة ويسعى لها ، لا يحب الوظيفة الروتينية، التغيير يلائمه، الفترة القادمة تحمل لك راحة، تتقلص فترة الشرود والخيال، شهرة كبيرة، تدقيق كبير عليك في مجال مهني. والنتيجة لصالحك، فرصة لتحسين الوضع وتغيير الوضع، الشهور القادنة وصول الى تسوية وفوز في معركة

الحمل: يوم جيد مثل الامس والاهتمام بمتطلبات الاحبة مناسب للاجتماعات والجلسات المهمة تتوضح بعض الامور وتفرح بتقربك من الاهل، الحظ لا يتخلى ماديا، لا تعرض علاقاتك العاطفية للامتحان او الخطر، تمر بفترة متقلبة على عقدة من العمل، سهرة او لقاء او خبر معنوي تسمعه او اهتمام باولاد

الثور: تتحمس من الصباح لمشروع جديد يعزز استقرارك وتعيد النظر بالامور العائلية وتحل الخلافات، عزز طاقاتك وابتعد عن الافكار السوداء، حاول ان تبتعد عمن ينقلون الاخبار السيئة، باشر مشاريعك بحيوية لانك قد تسمع خبر يريحك، تعيد النظر وتسيطر على الظرف مهما كان القرار، الامان بالقرب منك يؤمن لك الاستقرار وتزول التعقيدات بانتقال القمر للعذراء

الجوزاء: يوم جيد للحركة، تعبر عن ودك بمحبة، توصلها للاصدقاء والاهل عن طريق الزيارة او التواصل، لتكن امورك مدروسة حتى لا تصطدم بأحد، حاول ان تكون قريبا من الاصدقاء والجيران، تنقل وتحصل على هدايا، مقابلة ناجحة، نهارك نشيط، بالنتقال القمر لمربعك انتبه لتحضيرات تعزز مشاريعك، امر معقد يحمل لك اضطراب عائلي او شخصي او تحتج على موقف ويعترضك بعض المحيطين وتشعر بهوة بينك وبين الشريك العاطفي

السرطان: تركيزك على المال انتبه كي لا تُقحم في صفقات مشبوهة، او احد ما يشكك في كفاءتك، اعتمد الهدوء وتجنب صرف الاموال عشوائيا، انت بأشد الحاجة للتحرك ضمن الحدود، لا تتردد في الافصاح عن مشاعرك خاصة اختيار الوقت المناسب، بانتقال القمر للعذراء مناخك يتحسن، لقاؤء مهم وغني، لا تسمح للافاكر السيئة ان تقودك

الاسد: القمر ببرجك يحمل لك تجدد ويفتح بابك ويتطلب مرحلة جديدة، يوم جريء واذا حصل اي خطأ لا تفقد الصبر، حاول ان تفاوض وتدفع بمصالحك، اذا كنت تؤمن بذكاءك تجعل حلمك حقيقة، انتقال القمر لبرج المال مشروع مالي وتناغم مع العائلة ويبتعد الاصدقاء المزيفون عنك ويقترب الجيدون يومك فيه مكاسب

العذراء: تظهر مسالة طارئة وتشعر بطباعك متقلبة انتبه لا تورط نفسك في اشياء جديدة، يوم مخيب للآمال، ربما تستاء من تصرفات احد من محيطك او يحصل التباس او سوء تفاهم، الحلول تدريجية، تتنفس الصعداء وتجد الحلول تدريجيا بانتقال القمر لبرجك راقب افكارك لتتخطى اي عرقلة غدا، تتوسع افاقك ويغمرك المقربون بالعاطفة، تستقيم امورك وتتخلص من الاشياء المتراكمة

الميزان: حظ جيد، اطمئنان وتتجدد اعمالك، تزداد حماستك لتخوض اعمال جديدة، لا تضيع وقتك، الظرف داعم، يناسبك ولا يخذلك الحظ، اجواء حميمية مع محيطك، عزاىم ودعوات وبانتقال القمر للعذراء تضطر للتعامل بعصبية انتبه من انتقادات وكلام جارح، انتبه اليوم كثيرا

العقرب: تركيزك على العمل تقلب المعطيات لصالحك، الجو ضاغط بسبب كثرة واجباتك يتزامن مع استقبال وتوديع، تشعر بالمسؤولية تسمع سر يزعجك، لذلك تحتاج لترميم بعض الجسور التي تصدعت، حاول ان تتحالف مع الاقوياء، حدد اولوياتك الاضواء مسلطة على قدراتك لذا انتبه من وعد كاذب

القوس: تتهيأ لنجاحك وتتوصل لقناعة جديدة لا مانع من تقديم تضحية بجميع الاحوال، يومك فيه امور مالية ومعاملات قانونية ويلتمس محيطك الحكمة من تصرفاتك، مناسب لتكسر الحواجز الوهمية، عن طريق الاتصال لمسافات بعيدة او استقبال او تقوم بتنقل لمسافة طويلة، بانتقال القمر للعذراء تسمع خبر يزعجك، قد تجد نفسك محتار بعمل لست مرتاح فيه

الجدي: برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، وظف مهاراتك، احتمال تهتم بمسألة خاصة، ابتعد عن الذكريات كن مثل الزهرة تفتح باستمرار، فرصة اي شيء تفكر فيه، الحظ حليفك مالي واجتماعي، اشكر الله على حظوظك، القمر بالعذراء تحقق لقاءات استثنائية وتكون بحاجة لتكون معتدلا لتخدم مصلحتك على المدى البعيد

الدلو: تشعر بتوتر المزاج وتقلب الطباع، انتبه من مواجهة ومعاكسة، حاول ان تعمل وراء الكواليس، الجأ للذكاء والمنطق، لطف الاجواء وتجد تعاون مع الشركاء، لا مانع من غض الطرف عن تصرفات الحببب، تجنب التنقلات، نقاش يثير غضب وتواجه انقلاب على صعيد وضعك، تستاء قليلا لكن العقود والاتفاقات المالية تحل لك مشاكلكذ

الحوت: متعب بعض الشيء لا تهدر طاقتك، يوم مناسب للتنقل من حال الى حال، حافظ على هدوء اعصابك، لا ترتكب اخطاء بامور عملية، البعض يحبطون عزيمتك ويسرقون طاقاتك، وبانتقال القمر لمربعك يكون حدسك قادر على فهم الامور، ادراكك يمنع الجدال مع الشريك، مساء الاجواء ايجابية مع الحذر يه