ترامب يمنح ملايين الدولارات لمنظمة “الخوذ البيضاء” الارهابية

جهينة نيوز:

أعلن البيت الابيض أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وافق على منح ما تسمى جماعة “الخوذ البيضاء” الإرهابية مبلغ 5ر4 ملايين دولار وذلك في إثبات جديد لارتباط واشنطن بالتنظيمات الإرهابية التي تستخدمها كأداة في تنفيذ خططها.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام قولها اليوم إن “ترامب يحث حلفاء الولايات المتحدة على دعم الخوذ البيضاء”، مبينة أن التمويل الذي تمت الموافقة عليه هو جزء من دعم الولايات المتحدة المستمر لهذه المجموعة.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت العام الماضي أن ترامب خصص نحو 6ر6 ملايين دولار لتمويل جماعة “الخوذ البيضاء” المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.

وكانت جماعة “الخوذ البيضاء” تأسست في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أمريكي غربي واضح حيث أثار تحديد نطاق عملها في أماكن سيطرة التنظيمات الإرهابية حصراً الكثير من علامات الاستفهام حولها وحول عملها الإنساني المزعوم وخصوصاً أن افرادها ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية وظهروا في مقاطع فيديو يحملون الأسلحة ويقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية.

كما كشفت العديد من الوثائق التي عثر عليها الجيش العربي السوري في المناطق التي حررها من الإرهاب حيث ثبت من خلالها الارتباط العضوي بين جماعة “الخوذ البيضاء” والتنظيمات الإرهابية ودعمها لها وخصوصا “جبهة النصرة” من خلال التحضير والترويج لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين كما حدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق عدة مرات وفي مناطق بحلب واتهام الجيش العربي السوري بذلك.