وسط استقبال الأهالي… وحدات الجيش تنتشر في 11 قرية جديدة على محور طريق الحسكة حلب

جهينة نيوز:

وسع الجيش العربي السوري نطاق انتشاره بريف الحسكة ودخل عدة قرى جديدة على محور الطريق الدولي الحسكة القامشلي وصولاً إلى مشارف الحدود الإدارية لمحافظة الرقة بالتوازي مع تحرك وحدات أخرى لاستكمال انتشارها بريف المحافظة الشمالي وذلك انطلاقا من واجباته الوطنية بحماية سورية والدفاع عن شعبها.

و دخلت وحدات الجيش العربي السوري صباح اليوم على التوالي قرى الكوزلية شويش والنوفلية والمحل والبدران والحزام وكهفة المراطي والضبيب وشويش والعلقانة وأم اللبن والواسطة بالريف الشمالي الغربي للحسكة انطلاقاً من ناحية تل تمر وسط ترحيب الأهالي واستقبال الجنود بالزغاريد.

و تجاوزت عملية الانتشار 60 كم على محور الطريق الدولي الحسكة حلب غرب تل تمر وصولا إلى مشارف الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة والرقة.