مستشار في الحكومة اللبنانية: حسم التعديلات الوزارية خلال أيام

جهينة نيوز:

قال نديم المنلا مستشار الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء إن حسم مسألة التعديلات الوزارية سيكون خلال أيام.

وتابع المنلا في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات، التي أعلنتها الحكومة "إيجابيا للغاية".

وأضاف بقوله: "تلك الإصلاحات ستبعث برسالة واضحة أن البلاد تتعامل مع عجز الموازنة".

واوضح المستشار في حكومة لبنان: ان "بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري، ومثل هذه المسألة ستُحسم خلال أيام، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد، ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري".

وأوضح المنلا: "حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات، التي تشمل خفض خدمة الدين".

وأتم بقوله: "من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي صفرا بالمئة في 2020".

وأعلن الحريري، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، الموافقة على الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها وتتضمن إلغاء وزارة الإعلام، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 بالمئة.

وتتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام.

ويشهد لبنان منذ 6 أيام احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، احتجاجات على السياسات الاقتصادية.