بوتين : يجب تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي والحفاظ على وحدة البلاد

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي والحفاظ على وحدة البلاد.

و قال بوتين خلال مؤتمر صحفي من رئيس النظام التركي في مدينة سوتشي الروسية، أنه توصل مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حلول مصيرية حول سوريا، مشددا على ضرورة تحرير البلاد من الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي.

وأضاف بوتين: "أكدنا مرارا أننا نتعامل بتفاهم مع سعي تركيا إلى اتخاذ إجراءات لضمان أمنها القومي بشكل موثوق، ونشارك قلق الجانب التركي من زيادة التهديد من الإرهاب وتصعيد الخلافات العرقية الدينية في هذه المنطقة. وهذه الخلافات والميول الانفصالية تم تأجيجها، برأينا، بشكل مصطنع من الخارج".

وأشار بوتين إلى أنه "من المهم منع استفادة عناصر التنظيمات الإرهابية من خطوات القوات التركية، وخاصة داعش، الذي لا يزال عناصره في قبضة التشكيلات المسلحة الكردية ويحاولون التحرر".

وشدد الرئيس الروسي على أن "وجوب تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي"، موضحا أنه "لا يمكن إرساء الاستقرار الصارم والمستدام في سوريا، برأينا، إلا عبر تطبيق شرط احترام سيادة هذه البلاد ووحدة أراضيها".

وتابع: "هذا الموقف مبدئي وناقشنا ذلك مع الرئيس التركي. ومن المهم أن الشركاء الأتراك يشاركون هذا النهج".

و اضاف بوتين في المؤتمر صحفي "يجب إطلاق حوار واسع بين الحكومة السورية والأكراد المقيمين في شمال شرق سوريا. من الواضح أنه في إطار هذا الحوار الشامل، يمكن مراعاة جميع حقوق ومصالح الشعب الكردي والأكراد، كجزء لا يتجزأ من الشعب السوري متعدد الجنسيات، وتحقيقها بالكامل".