استجابة لشكاوي التلاميذ وأوليائهم.. العزب يزود حلب بكتب مدرسية اضافية لتدارك النقص

جهينة نيوز:

استجاب وزير التربية عماد العزب لشكاوي التلاميذ وأوليائهم، ووافق على تزويد تربية حلب بكميات إضافية من الكتب المدرسية لتدارك النقص الحاصل في أعدادها.

وأوعز العزب خلال زيارته المجمع التربوي في مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي برفقة محافظ حلب حسين دياب، بعد استماعه لآراء واحتياجات العاملين في المجمع على ارسال كميات إضافية من الكتب المدرسية إلى محافظة حلب لسد النقص الكبير التي تعاني منه بعض مدارسها جراء قدوم طلاب جدد إليها.

ووجه أيضا بتوفير طاقات استيعابية جديدة لفروع المؤسسة العامة للمطبوعات في المحافظة لمعالجة هذه المشكلة مستقبلاً.

واستهل الوزير زيارته إلى حلب باجتماع مع محافظها لمناقشة خطة العمل المتعلقة بالتربية والوضع التعليمي فيها.

كما التقى بأمين فرع حلب لحزب البعث فاضل نجار في مدينة حلب، وبحث معه الأمور التربوية والتعليمية وخطة عمل الوزارة في المحافظة وآلية ترميم المدارس والاهتمام بالكادر التدريسي عبر تأمين فرص عمل جديدة ضمن مسابقة قريبة الأولوية فيها لأبناء المحافظة.

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