بعد انقطاع لسنوات.. إعادة التيار الكهربائي لعدد من قرى وبلدات درعا

جهينة نيوز:

أعادت ورشات الصيانة التابعة لشركة كهرباء درعا التيار الكهربائي إلى قرى وبلدات “دير العدس وكفرناسج وبرقة وسملين والعالية والشيخ سعد” بريف المحافظة بعد انقطاع دام عدة سنوات جراء الإرهاب.

وأشار مدير عام الشركة المهندس غسان الزامل في تصريح لسانا اليوم إلى أن ورشات الكهرباء تعمل حاليا على إعادة التيار الكهربائي إلى بلدة الحارة والقرى المحيطة بها وتستكمل الأعمال اللازمة لإيصال التغذية الكهربائية إلى منطقة الشجرة لكن نقص المحولات يحول دون ذلك.

وأعادت ورشات الصيانة التيار الكهربائي إلى نحو 110 قرى وبلدات منذ إعلان درعا خالية من الإرهاب العام الماضي.