3 نهايات مختلفة في فيلم جيمس بوند.. والسبب؟

جهينة نيوز:

حفاظاً على سرية فيلم العميل السري بوند "لا وقت للموت"، وما تحمله أحداثه من مفاجآت، لجأ صناعه إلى تصوير 3 نهايات مختلفة، وذلك تجنباً لتسريب أحداثه.

كشف مصدر من داخل تصوير الفيلم، أن المخرج كاري فوكوناجا، الذي تولى إدارة المشروع من داني بويل بعد انسحابه، هو الوحيد الذي يعرف أي من النهايات ستكون خاتمة الفيلم.

تعرض فيلم جيمس بوند للعديد من المشاكل، التي أدت لتأجيل تصويره عدة مرات، كان آخرها انتشار أنباء عن وجود هجوم إرهابي محتمل في موقع التصوير، لدى أكبر قاعدة للقوات الجوية الملكية في بريطانيا، حيث تم إجلاء ما يصل إلى 400 شخص من فريق عمل الفيلم، بينما انتشرت الكلاب البوليسية في المنشأة العسكرية بحثاً عن المتفجرات.

ويشارك في الجزء القادم من سلسلة الجاسوسية الشهيرة عدد من الوجوه الجديدة من ضمنهم الممثلة الإسبانية آنا دي أرماس والنجم الأمريكي بيلي ماغنوسن، كما صرح أحد أبطاله عن مفاجأة تحملها أحداث الفيلم، قد تكسر الاحتكار الذكوري للشخصية في السلسلة وهو اختيار الممثلة البريطانية السمراء لاشانا لينش لأداء شخصية جيمس بوند بعد رحيله