موسكو: بوتين سيبحث مع أردوغان قضية الاشراف على النفط السوري

جهينة نيوز:

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه من الضروري أن يوضح اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الطرف الذي سيشرف على مناطق إنتاج النفط في شمال سوريا.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، في تصريح صحفي، أنه "من الضروري أن يتوصل الاجتماع بين الرئيسين المنعقد اليوم في سوتشي، إلى إيضاح مسألة الإشراف على المناطق النفطية شمالي سوريا".

وقال سيرومولوتوف، إنه "من الصعب الآن في ظل النزاع المسلح الحديث عن التزامات كل طرف، انتظروا لقاء الرئيس الروسي مع أردوغان في سوتشي، واعتقد أن المسألة ستتضح بشكل كاف".

الجدير بالذكر، أن المناطق النفطية في شمال شرق سوريا تقع تحت إشراف القوات الأمريكية التي تدعمها قوات سوريا الديمقراطية.

ومنذ بداية العملية العسكرية التركية ضد الأكراد شمالي سوريا قررت الولايات المتحدة سحب جزء كبير من قواتها، لكن بعد ذلك صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستبعد إبقاء 200 جندي لحراسة المواقع النفطية.