صحيفة بريطانية: مرتزقة أردوغان ينشرون صوراً ومقاطع فيديو لعمليات إعدام نفذوها بحق مدنيين

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن صور ومقاطع فيديو نشرها مرتزقة نظام رجب طيب أردوغان الذين يشاركون معه في عدوانه على الأراضي السورية مشيرة إلى أن الصور توثق جرائم هؤلاء المرتزقة وتنفيذهم عمليات إعدام مروعة بحق المدنيين في منطقة الجزيرة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها اليوم إلى أن مرتزقة النظام التركي نشروا صورا ومقاطع فيديو صادمة على الانترنت تظهرهم وهم يطلقون الرصاص الحي على مدنيين عزل في بداية العدوان ليعودوا وينشروا العديد من هذه اللقطات والصور عن عمليات إعدام مروعة أخرى على صفحة إحدى مجموعات المرتزقة والتي تسببت في غضب دولي ووصفها ناشطون حقوقيون بالدليل الواضح على ارتكاب جرائم حرب.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وبموجب اتفاقية جنيف لعام 1949 تعتبر هذه الأعمال انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وكان مركز “سيتا” التركي للدراسات كشف مؤخرا في وثيقة أن 21 مجموعة إرهابية التحقت بمرتزقة أردوغان كانت تحصل على دعم الولايات المتحدة سواء بشكل مباشر عبر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أو عبر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” وغرفة العمليات التابعة لها في تركيا وقد انتقلت الآن لإكمال جرائمها تحت زعامة أردوغان في عدوانه الحالي على الأراضي السورية.

كما كشفت صحيفة التايمز البريطانية أمس عن وجود أدلة تؤكد استخدام قوات النظام التركي مادة الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في عدوانه على الأراضي السورية.