فيديو.. الرئيس الأسد أثناء تفقده بعض المواقع العسكرية على الخطوط الأمامية في إدلب

الثلاثاء, 22 تشرين الأول 2019 الساعة 16:41 | شؤون محلية, أخبار محلية

الرئيس الأسد أثناء تفقده بعض المواقع العسكرية على الخطوط الأمامية في إدلب


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