الخارجية الألمانية: نرفض إقامة "منطقة آمنة" تثبت تقدم تركيا في سوريا

جهينة نيوز

شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على رفض بلاده إقامة "منطقة آمنة" تثبت تقدم تركيا في سوريا.

وقال وزير الخارجية الألماني إنه يبحث ملف إقامة "المنطقة الآمنة" شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن بلاده ستظل طرفا في التعامل مع الموقف في سوريا بالتنسيق مع الشركاء.

وأعلنت تركيا تشكيل "منطقة آمنة" في سوريا، منوها بأنها ستسرع في عمليات عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم.

وتجاوز عدد السوريين في تركيا ثلاثة ملايين و600 ألف شخص، بينما بلغت نسبة التلاميذ السوريين الملتحقين في المدارس بمرحلة الابتدائية في تركيا 96.3%.

واقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعادة توطين 3 ملايين لاجئ سوري ضمن "المنطقة الآمنة" التي تعمل أنقرة وواشنطن على إنشائها في شرق الفرات بشمال سوريا

وتعكف تركيا والولايات المتحدة على إنجاز الجوانب الفنية المتعلقة بإطلاق عمل "المنطقة الآمنة" التي اتفق البلدان على إنشائها في آب الماضي.

سبوتنيك