سلافة معمار تدعم مرضى أطفال السرطان

جهينة نيوز:

نشرت الفنانة #سلافة_معمار صورا جديدة لها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تدعم فيها أطفال السرطان وتناشد المتبرعين بالتبرع لجمعية بسمة لأطفال مرض السرطان

وكتبت سلافة مع الصور" جمعية بسمة متخصصة برعاية وعلاج أطفالنا المصابين بمرض السرطان ولسا مكملين بحملة تبرعات مهمة جداً بتمنى من قلبي الكل يشارك فيها

وتابعت معمار" مكملين لنوصل لمليون تبرع بقيمة 1.000 ليرة سورية لنقدر ندعم أطفالنا المصابين بأصعب الأمراض وأقساها جمعية بسمة"

يذكر أن الفنانة سلافة معمار أطلت أيضا على حساباتها بصورة تضج بالشباب والحيوية لتشكر كل من ساندها في حملة التصريحات التي شنتها الاعلامية نضال الاحمدية واتهمتها خلالها بأنها بلغت الخمسين من العمر ولم تقدم شيئا للدراما السورية