الرئيس الأسد لرجال الجيش في إدلب: كل مواطن سوري يفخر بكم وكل انسان شريف يتشرف بأن يشد على أيديكم

جهينة نيوز

توجه الرئيس بشار الأسد بالتحية لرحال الجيش العربي السوري غلى خط النار في ادلب واكد ان كل مواطن سوري يفخر بكم وكل انسان شريف يتشرف بأن يشد على أيديكم.

وقال الرئيس الأسد أتوجه بالتحية عبركم إلى أهاليكم.. لأنهم هم الأبطال الحقيقيون الذين أسسوا لهذه الانتصارات.. ففي المعركة لا حل وسط.. إما الخيانة أو الوطنية.. وأهلكم اتخذوا خيارهم منذ البداية..

واضاف الرئيس الأسد.. خضتم معارك كبيرة خلال هذه السنوات.. ولكن كل هذه الحرب ليست أصعب من أن نخسر الوطن.. ليست أصعب من أن نخسر ثقة أناس موجودين أمامنا الان ينتظرون دخول الجيش العربي السوري.. كل هذه الحرب ليست أصعب من ألا نكون قادرين على الإجابة على سؤال أم أو أب أو زوجة أو أخت أو أخ عن أولادهم المفقودين هناك.