البنتاغون: الهدف من سحب قواتنا من سوريا هو الانسحاب من العراق في نهاية المطاف

جهينة نيوز

أعلن "البنتاغون" أن الهدف من سحب القوات الأمريكية من سوريا هو الانسحاب من العراق في نهاية المطاف.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، إن هدف واشنطن هو سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق، لتعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الأمر، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأضاف: "القوات الأمريكية، التي تم سحبها من سوريا لن تبقى في العراق إلى ما لا نهاية"، مشيرا إلى أن الهدف هو عودة الجنود الأمريكيين إلى أرض الوطن.

ولفتت "رويترز" إلى أن تصريحات إسبر جاءت خلال حديثه مع جنود أمريكيين بالقرب خلال زيارة لموقع بطاريات باتريوت، المتمركزة في إحدى المناطق بجوار قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إنه لا توجد تفاصيل في الوقت الحالي عن المدة، التي ستبقى فيها القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا، في العراق، مشيرا إلى أنه سيناقش هذا الأمر مع نظيره العراقي، خلال لقائه غدا الأربعاء.