شاهد.. الرئيس الأسد مع رجال الجيش العربي السوري على الخطوط الأمامية في الهبيط

الثلاثاء, 22 تشرين الأول 2019 الساعة 13:49 | شؤون محلية, أخبار محلية


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