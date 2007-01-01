الكرملين: التصريحات الأمريكية والتركية بشأن سوريا صارمة للغاية

جهينة نيوز

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر تبادل التصريحات بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا صارما للغاية، مشيرا إلى وجود مواضيع كثيرة لدى الرئيسين الروسي والتركي للمناقشة.

وقال بيسكوف: "في غضون ساعة، نتوقع بدء المفاوضات مع الرئيس التركي أردوغان. سوف يصل أردوغان في زيارة عمل، وهي زيارة مهمة. تعلمون أن موضوع اللقاء الرئيسي سيكون حول الشؤون السورية، والوضع في شمال شرق البلاد. لقد كنا شاهدين على تبادل تصريحات قاسية للغاية بين الولايات المتحدة وتركيا. لذلك، هناك مواضيع كثيرة لمناقشتها بين بوتين ونظيره التركي".

وأضاف أن قادة البلدين يستخدمون دائمًا الاجتماعات "للتحقق من عقارب الساعة" في القضايا الثنائية.

وأشار بيسكوف: "أنتم تعلمون أن مجموعة كاملة من العلاقات التجارية والاقتصادية تجمعنا مع تركيا".

وكان قد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ترغب في تعزيز تعاونها الوثيق مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال زيارتـه إلى روسيا، اليوم الثلاثاء، مواضيع متعلقة بالوضع في شمال شرق سوريا واللجنة الدستورية السورية.