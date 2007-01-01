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وسط ترحيب الأهالي وحدات الجيش تواصل انتشارها في ريف الحسكة الشمالي الغربي
الثلاثاء, 22 تشرين الأول 2019 الساعة 12:32 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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