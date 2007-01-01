وسط ترحيب الأهالي وحدات الجيش تواصل انتشارها في ريف الحسكة الشمالي الغربي

الثلاثاء, 22 تشرين الأول 2019 الساعة 12:32 | شؤون محلية, أخبار محلية

وسط ترحيب الأهالي وحدات الجيش تواصل انتشارها في ريف الحسكة الشمالي الغربي

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