الكرة الذهبية تستثني نيمار ومودريتش عن الترشيحات.. وليفربول الرابح الأكبر

جهينة نيوز

خلت اللائحة النهائية لمرشحي جائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" من اسم حامل الجائزة العام الماضي الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني.

وأعلنت المجلة، أمس الاثنين، عن القائمة النهائية التي تحمل أسماء ثلاثين مرشحا لأفضل لاعب في العالم، قبل حفل تسليمها الرسمي في الثاني من ديسمبر.

وأدى تراجع مستوى اللاعب الكرواتي، مودريتش، الذي وضع حدا لفوز الثنائي، رونالدو وميسي، على اللقب في السنوات الـ10 قبل الأخيرة، بعد قيادته منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم في مونديال روسيا وتتويجه في صفوف ريال مدريد بطلا لأوروبا، أدى لتنحيته عن دائرة الترشيحات لهذا العام.

كما غاب عن القائمة أيضا البرازيلي، نيمار، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بسبب الإصابة التي أدت إلى غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وكان نيمار قد احتل المركز الـ12 في ترتيب العام الماضي الذي شهد أيضا غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بعد خضوعه لعملية في مشط القدم.

فيما شهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من ليفربول يتقدمهم المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، ليسيطر النادي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ترشيحات جائزة مجلة "فرانس فوتبول" رفيعة المستوى.

كما انضم للقائمة المختصرة زملاء فان دايك في "الريدز" النجم المصري، محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، وترينت ألكسندر-أرنولد، وجورجينيو فينالدم، وأليسون بيكر.

وستشهد هذه النسخة استحداث جائزة أفضل حارس مرمى، إذ أطلقت "فرانس فوتبول" على الكرة الذهبية المخصصة للحراس اسم "جائزة ياشين"، تكريما للنجم السوفيتي الراحل ليف ياشين الذي كان ولا يزال حارس المرمى الوحيد الذي نال الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب (أحرزها عام 1963).

وبعد دمجها بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بين 2010 و2015، عادت "فرانس فوتبول" في 2016 لتقدم جائزة الكرة الذهبية بشكل منفصل عن "فيفا".