قوات الاحتلال الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا تصل العراق

جهينة نيوز

وصلت عشرات الآليات المدرّعة الأميركية وعلى متنها جنود الاحتلال الامريكي أمس إلى قاعدة أميركية في شمال غرب العراق بعدما عبرت الحدود السورية من جهة "إقليم كردستان" العراق، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وعبرت القوات الأميركية أولاً جسر فيشخابور الحدودي المتاخم للمثلث العراقي السوري التركي، قبل المرور بمحافظة دهوك والالتحاق بقاعدة عسكرية قريبة من مدينة الموصل في شمال غرب البلاد.

وأعلنت الولايات المتحدة الأحد الماضي سحب ألف جندي أميركي منتشرين في شمال وشرق سوريا، بعد 5 أيام من العدوان التركي على ميليشا "قسد"، من قاعدة على أطراف "المنطقة العازلة" التي تعمل أنقرة على إنشائها.

وقال المرصد "المعارض" إن القافلة أخلت مطار صرين، القاعدة الأكبر للقوات الأميركية في شمال سوريا، وهي القاعدة الرابعة التي تنسحب منها خلال نحو أسبوعين.