أبراج الثلاثاء 22 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٢/ ١٠: عقل سريع متاهب دائما للتعامل مع الحالات الطارئة، لياقة شخصية لا يعيقه معالجة اي امر أحيانا لا يستخدم قدراته، قد يتورط بسهولة في مشاجرة، مزاجه سريع الاستقبال، لا يحمل ضغينة، سريع عزيز، عنده عزة ريادة مندفع دون خوف او حساب، منجزات مادية جيدة مردود مادي مهتز يوجد تصارع عليه، على صعيد عاطفي اتحادات ولقاءات مرضية، تطور على صعيد مادي وشخصي، خط متبادل او ميراث او عتبة جديدة او ارتباط اذا وضعك يسمح

الحمل: انت شخص لطيف ومتفهم، نهارك يحمل لك انواع النشاطات والحياة الاجتماعية للوصول لهدفك، يوم جيد لتلاقي صدى وتكون تحت الاضواء وتعرف خبر يتعلق بمشاريعك، لكن اليوم يجب ان تعرف كيف تصرف اموالك في اطارها الصحيح، لا تجد وقتا للعناية بالأطفال، مطلوب منك ان تكون مغامر وتتغلب على القيود وتهتم بالاولاد

الثور: تركيزك على الامور البيتية واهتمامات بالمنزل، احتمال تجد صعوبة بتوجيه أفكارك وعواطفك نحو المنزل والسبب يعود لاهتناماتك الكثيرة الانجاهات، حاول ان تحب الاشياء البسيطة ويعكس منزلك هذا الشيء حتى ترى الجمال العائلي، انتبه من الغضب والخوف، نهار متفهم وهادئ وتعمل تغيير في المنزل او تحسين بالداخل، حافظ على صبرك واتزانك، تغيير بطريقة تفكيرك تجاه اي مشكلة عائلية

الجوزاء: يوم للحركة وتعرف أخبار جيدة تتعلق بمشاريعك، تبحث بسفرة قصيرة او تقوم بخيارات أساسية، او ترى الناس حولك متوترين او سريعي الغضب وخاصة ان القمر موجود بالميزان، لذا تستطيع ان تعرف اين حدودك، تفكر بعقلك وليس بقلبك، كي لا تنقلب الامور ضدك لان الحركة لك

السرطان: تحتاج لحرية أكبر لأنك بجاجة للدعم المادي، تعبر عن الحب بشفافية وتأخذ وتعطي، تساعد او تطلب مساعدة او اذا كان لديك عقد عمل دقق فيه جيدا، خاصة القمر ببيت المال اي وجود طرف اخر يخفف همومك وتحل جميع مشاكلك المادية والنفسية

الاسد: القمر ببرجك، اصدقاءك يصنعون معك معروف، تنال مساعدات وتتخطى الأخطار، تتزاحم البرامج ترتب اوضاعك، اقض وقتا سعيدا في البحث عن جديد، ممتع نهارك وتتوقع فرص تتجاوب مع مخيلتك وحدسك، القمر والكواكب تتجاوب عندك لرسم طريق جديد

العذراء: عصبي المزاج متقلب شديد الحساسية، متطلب وقد يصل نهارك للمواربة بسبب القمر بالاسد، نهارك بطيء، انتبه من مواجهة او كلام مسيء، حذاري من خيبات الأمل والأوهام، تتورط بقصة ان لم تحسب الحساب، انتبه لصحتك ولا تعقد نهارك

الميزان: مستحيل ان تكون وحيد وذا الأمر نادر الحدوث، أصدقاء نشيطون ليحلقوا معك بحركة، اليوم معشرك سهل ولديك الكثير من الأصدقاء.د صحبتك جيدة ويحبك الناس، حاول ان تغفر الخطأ وتلتقي الاصدقاء قوي قلبك واطلب امنيةوترى المعارف القديمة او الجديدة، اسلوبك سلس ومتواضع باسلوب الليونة

العقرب: يوم سريع وعصبي وقد تنزعج من أتفه الاشياء، تجنب الانفعالات، تركيزك على العمل لا تخف من تأثير المسؤولين عنك، شرط ألا تغوص لترضي فضولك، كن عنصر ممتاز وانه عملك لانك تبدأ عمل كثير مع الغرباء واظهر بأجمل طلة، حافظ على مكانتك، تبرع بالاعمال اليدوية، والاقتصادية وادارة الاعمال لذلك الاستهتار ممنوع

القوس: نهارك نشيط وإحساسك مرهف مما يدفعك لتقديم مساعدات تعيد بعض التفاصيل بحياتك اليومية بصورة عامة، انت متفهم وتكون على استعداد لتقوم بسفر او اتصالات بعيدة، مسألة تهمك، ابتسم للشدائد وقابلها بصدر رحب، القمر يضاعف من نشاطاتك وتكون أحكامك كما تريد، لكن فجأة ترى النور تتضح معالم الطريق، ارقامك حركة وتواصل سفر استقبال

الجدي: مستقل، واثق حذق، متحرر لا مبالي بقصص المال المشترك، يجب ان تكون حساباتك دقيقة ومبنية على معطيات واقعية، عليك ان تأخذ قرار حاسم وتستفيد من الظروف المحيطة، مبادرات طبية تجاهك، تزن جيدا بين الامور المالية المشتركة، لا تؤجل شيء، انتبه من الوعود الفارغة، بالعموم معاملات وملفات وانتبه لفواتيرك واموالك

الدلو: تركيزك على الشراكة سواء شراكة عاطفة او شراكة عمل، انتبه من خلاف وشيك وجرح بالكرامة وخاصة ان الكواكب مجتمعة بشراكتك، لذلك لا تعمل عنف لحل مشاكلك على صعيد شركاء، الأفضل أن تتفاهم مع الشركاء، اليوم الصبر والهدوء هي أفضل ما تقوم به، تعطي نفسك قيمة تواصلية وتصلح كل ما هو غير منسجم مع شركائك، كن هادئ ولا تكن مزاجي

الحوت: متباهي استقلالي لا مبالي، عصبي، اتهام من شخص بالانانية بسبب العمل الكثير وتشغر بعدم الرضا، لذلك انتبه لان نهارك لا يحتمل اي زوايا قاتمة بحياتك، حاول طلب مساعدة، تطرح اسئلة وهذا الشيء يسبب لك الراحة النفسية اذا كنت منتبها لامورك وغذائك وصحتك، عمل كثير ينتظرك