ترامب يكشف ان الاردن و اسرائيل طلبا منه عدم سحب قواته من سورية

جهينة نيوز:

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن طلب أردني وآخر من كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن القوات الأمريكية في سوريا.

وصرح الرئيس ترامب بأنه لا يزال يريد سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، لكن (إسرائيل) والأردن طلبا منه الاحتفاظ ببعض القوات هناك.

وأعلن أن عددا محدودا من الجنود الأمريكيين سيبقون في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن في اشارة الى قاعدة التنف الغير شرعية التي تدعم داعش بينما يقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط و هو ما يشير الى نيته باستمرار سرقة النفط السوري.

و في خرق سافر للقوانين و الاعراف الدولية أخبر ترامب المراسلين في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة "ستعمل على شيء" مع الأكراد في شرق سوريا لضمان حصولهم على دخل من النفط السوري، واقترح إرسال شركة نفط أمريكية إلى هناك للمساعدة