X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
أبراج الثلاثاء 22 تشرين أول مع سمر عمران
ترامب يكشف ان الاردن و اسرائيل طلبا منه عدم سحب قواته من سورية
شاهد ..راقصة تلهب أجواء تظاهرة وسط بيروت
سطو مسلح بواسطة سلاح آلي في السعودية
وقوع اسرى سودانيين بيد الجيش اليمني
ألمانيا تدعو إلى إقامة "منطقة آمنة دولية" في سوريا
(التايمز) تكشف عن وجود أدلة لاستخدام قوات النظام التركي أسلحة محرمة دولياً في عدوانها على سورية
بالفيديو .. المحتجون اللبنانيون يطردون فريق قناة الجديد اللبنانية
لماذا يكون مذاق الطعام أفضل عند الشعور بالجوع؟
شويغو يكشف الأسباب الحقيقية لانسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ
ثغرة في “أندرويد” تستنزف البطارية وقد تدمر الهاتف بالكامل
كيان العدو الاسرائيلي: تكليف غانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو
متظاهرون لبنانيون يَحرقون العلم "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة
فيصل كرامي: قرارات الحكومة جاءت متأخرة كثيرا لاجهاض الحراك الشعبي
عدد كبير ... خبراء يكشفون عدد البيض المسموح تناوله
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
شاهد ..راقصة تلهب أجواء تظاهرة وسط بيروت
الإثنين, 21 تشرين الأول 2019 الساعة 22:59 |
مجتمع
,
أخبار المجتمع
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
الحريري يعلن الورقة الإصلاحية.. تحرك المتظاهرين أوصل الى القرارات المتخذة وواجب الدولة حماية حقهم بالتظاهر!
إليسا تواكب الاحتجاجات وتدعو اللبنانين لمزيد من التظاهر ضد الحكومة
تحذيرات عربية واوروبية مهمة جراء التظاهرات الشعبية في لبنان
بالفيديو..اطلاق مرافقي وزير التربية أكرم شهيب النار على المتظاهرين وسط بيروت
خسائر العراق ترتفع إلى مليار دولار جراء حجب الإنترنت
اقرأ المزيد...
كوكاكولا ترعى منتدى شباب العالم
صاحب مطعم في الأردن يطرد عائلة بعدما علم أنهم مستوطنون
ارتفاع ضحايا زلزال الفلبين إلى 5 قتلى و77 مصابا
محمد بن راشد يتغيب عن جلسة محكمة ليشتري حصان بـ 4.4 مليون دولار
5 شروط لحضور النساء السعوديات مباريات كرة القدم في تبوك
مصر تفتتح أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط خلال أيام
الحر الشديد يودي بحياة أكثر من 100 شخص في اليابان
هولندا تنوي تغيير اسمها.. لماذا؟
الأمير هاري يقاضي صحيفتين بريطانيتين بسبب اختراق هاتفه!
يشمل 13 دولة.. إيطاليا تصدر مرسوما لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم
فنانة امريكية تعتذر بعد زيارتها المجانية الى كيان الاحتلال الاسرائيلي
الأسرة الحاكمة في دبي تواجه انتقادات لكيفية تعاملها مع منزل تاريخي في بريطانيا
إغلاق مئات المدارس الأمريكية جراء موجة حرارة غير متوقعة!
دعوى قضائية من الأمير هاري ضد صحيفة بريطانية بسبب زوجته!
بالفيديو – ماذا قالت عارضة البيكيني التي دفع لها سعد الحريري 16 مليون دولار ..؟
أضف تعليق
أخبار اخرى
أبراج الثلاثاء 22 تشرين أول مع سمر عمران
ترامب يكشف ان الاردن و اسرائيل طلبا منه عدم سحب قواته من سورية
شاهد ..راقصة تلهب أجواء تظاهرة وسط بيروت
سطو مسلح بواسطة سلاح آلي في السعودية
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الاثنين 21 تشرين أول مع سمر عمران
عن مشروع تقسيم سورية الجديد ... و السوبر مان اردوغان
البرلمان المصري يستقبل القائم بأعمال السفارة السورية لدى القاهرة بالتصفيق
رصد شحنة أسلحة روسية ضخمة الى القوات السورية
الأكثر مناقشة
مأساة الشمال الشرقي السوري مستمرة... ترامب ينسف الأفكار الروسية للحل!
الكرملين: العملية التي تشنها تركيا في سوريا ربما تلحق ضررا بالتسوية السياسية
ترامب يتباهى باتفاق رعاه يقضي بتسليم ميليشيا قسد منطقة عازلة لتركيا بدون قتال
نصر الله : لا نؤيد استقالة الحكومة .. والعهد
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2019
بوابة جهينة الاخبارية
.