وقوع اسرى سودانيين بيد الجيش اليمني

الإثنين, 21 تشرين الأول 2019 الساعة 22:27 | سياسة, عربي

وقوع اسرى سودانيين بيد الجيش اليمني

جهينة نيوز:

أعلن مسؤول يمني عن أسر جنود من القوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العسكري السعودي ضد اليمن.

وذكر ذلك ‏رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن، عبد القادر المرتضى، في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الاثنين ان مجموعه من السودانيين وقعوا اسرى بيد القوات اليمنية.

وقال وقوع مجموعة من الجنود السودانيين أسرى بيد أبطال الجيش واللجان الشعبية قبل إسبوع في جبهة حجة ( حيران)..

والقادم أعظم إن شاءالله.

و يذكر ان جبهات القتال في اليمن شهد مقتل العشرات من الجنود السودانيين خلال مشاركتهم بالعدوان على اليمن.


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