(التايمز) تكشف عن وجود أدلة لاستخدام قوات النظام التركي أسلحة محرمة دولياً في عدوانها على سورية

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة التايمز البريطانية اليوم عن وجود أدلة تؤكد استخدام قوات النظام التركي مادة الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً في عدوانه على الأراضي السورية.

ورصدت الصحيفة عبر تحقيق بعنوان “تزايد الأدلة على استخدام تركيا الفوسفور الأبيض في سورية” معاناة وآلام ضحايا هجمات الأسلحة المحرمة دولياً التي تستخدمها قوات النظام التركي.

وقالت إن الإصابات والحروق الخطيرة التي أصيب بها المدنيون جراء العدوان التركي تبدو كأنها نجمت عن شيء أسوأ بكثير من الانفجارات وهي خير دليل على استخدام النظام التركي العضو في الناتو مادة الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً ضد المدنيين السوريين.

ونقلت الصحيفة عن أحد الأطباء الذين ساهموا في علاج الجرحى قوله إن الحروق عميقة كما أن أشكالها ورائحتها تتوافق تماماً مع الجروح التي تسببها المواد الكيميائية الحارقة.

ويواصل النظام التركي عدوانه على الأراضي السورية في عدد من مدن وقرى وبلدات ريفي الحسكة والرقة ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء وعمال في القطاعات الخدمية ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه.