لماذا يكون مذاق الطعام أفضل عند الشعور بالجوع؟

جهينة نيوز:

وجدت دراسة جديدة أن مذاق الطعام قد يكون أفضل عندما يكون المرء جائعا، لأن الإشارات الموجودة في الدماغ تجعله أقل انتقائية.

وتوصل العلماء إلى أن الأطعمة المرة تصبح أقل تأثيرا بحاسة التذوق، كما تبدو الأطعمة الحلوة أكثر جاذبية عندما يندفع الفرد لتناول الطعام.

وفي الدراسة التي أجريت على الفئران، اكتشفوا أن النشاط الكهربائي في الدماغ يتغير بشكل مباشر مع الشعور بالجوع.

واختبر العلماء في المعهد الوطني للعلوم الفسيولوجية في Okazaki، اليابان، نظريتهم على الفئران التي خضعت للتجويع. وفحصوا نوعا معينا من الخلايا العصبية في منطقة تحت المهاد في الدماغ، والمعروف أنها تتنشط عندما تكون الحيوانات جائعة.

وبحسب ما ذكرت "RT" تلعب منطقة تحت المهاد دورا في السيطرة على الشهية، والاستجابات العاطفية.

وعند دراسة هذه الأعصاب بدقة أكبر، وجد الباحثون اليابانيون أنها تتحكم بالفعل في تصور الفئران للطعم.

ووجدت الاختبارات أن الأطعمة ذات المذاق الحلو أكثر إغراء من المعتاد، على الرغم من أن الحلاوة مثيرة دائما لأنها تشير إلى وجود نسبة عالية من السعرات الحرارية، وبالتالي فهي مصدر جيد للطاقة.

وقال أوو فو، معد الدراسة: “توجد الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهاد، وهي منطقة دماغية تلعب دورا حيويا في تنظيم الشهية. قمنا بتنشيطها بشكل انتقائي، لمعرفة ما إذا كانت تؤثر في إدراك الأذواق”.

وتمكن الفريق من تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ، باستخدام ضوء الألياف الضوئية الخاص.

وخلصت الدراسة إلى أن القدرة على التحكم في أذواق شخص ما ومقدار الاستمتاع بالطعام، يمكن أن يساعد في علاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل.

ونُشرت النتائج في مجلة Nature Communications.