متظاهرون لبنانيون يَحرقون العلم "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة

جهينة نيوز:

احرق المتظاهرون اللبنانيون اليوم الاثنين، العلم "الإسرائيلي"، خلال الاحتجاجات المتصاعدة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية وفرض المزيد من الضرائب، والتي تضرر منها بشكل كبير الفقراء والطبقات الدُنيا.

ووثقت كاميرات المحتجين اللبنانيين، لحظة إحراق العلم "الإسرائيلي" وسط المتظاهرين في ساحة رياض الصلح والتي تقع في قلب العاصمة بيروت، تلاه تصفيق حار وتهليل كبير والتدنيس عليه جراء حرق العلم و جرى ايضاً احراق العلم الاسرائيلي و الامريكي في عدة مناطق حيث تم احراقه في صور و النبطية و مناطق اخرى في لبنان.

ويواصل اللبنانيون احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي، في الاعتصام بكافة مدن وقرى لبنان، رفضًا للتردي الأوضاع الاقتصادية والضرائب المالية، مطالبين بمحاكمة المسؤولين الفاسدين وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.