عدد كبير ... خبراء يكشفون عدد البيض المسموح تناوله

جهينة نيوز:

استشارت وكالة "إزفيستيا" بأطباء روس حول عدد البيض المسموح بتناوله في اليوم أو في الأسبوع.

وقال إخصائي التغذية أليكسي كوفالكوف، إن دراسة أجريت في الستينات من القرن الماضي في معهد التغذية وجدت أنه يسمح للشخص أن يتناول ما يصل إلى 12 بيضة في اليوم.

كما كشف الخبير الطريقة الأكثر فائدة في تحضير البيض بحسب وكالة سبوتنك، وهو البيض الطري والبيض المقلي مع الثوم والبندورة والبصل، وأشار إلى أن وجبة الإفطار الأمثل هي تناول ثلاث أو أربع بيضات.

من جهة أخرى قال خبير التغذية في وزارة الصحة الروسية، فيكتور توتيليان، إنه لا ينصح بالإكثار من تناول البيض خصوصا للأشخاص الذين يعانون من البدانة، وأشار إلى أن الصفار يحتوي على الكثير من الكوليسترول والدهون، لذلك يمكنك تناول البيض عدة مرات في الأسبوع فقط.

وقالت خبيرة في معهد بحوث التغذية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أولغا غريغوريان، أن كل شخص يجب أن يكون لديه حمية خاصة كما أنه من الأفضل تناول البروتين حسب وزن جسمك فإن كان وزنك 70 كغ فيمكنك تناول 70 غراما من البروتين الذي يوجد في البيض أيضا في اليوم.

ونصح الخبراء بعدم تناول البيض النيء بسبب خطر انتقال باكتيريا السالمونيلا وبطء امتصاص البروتين.

وأظهرت بيانات سابقة، أن الروس يأكلون في المتوسط 280 بيضة في السنة أما الصينيون فيتناولون 300 بيضة في السنة.