مسؤولة كبيرة من كيان العدو الاسرائيلي تصل البحرين للمشاركة في اجتماع المنامة للأمن البحري

الإثنين, 21 تشرين الأول 2019 الساعة 18:13 | سياسة, عالمي

مسؤولة كبيرة من كيان العدو الاسرائيلي تصل البحرين للمشاركة في اجتماع المنامة للأمن البحري

جهينة نيوز:

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، إن مسؤولا كبير من كيان العدو الإسرائيلي وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة لحضور مؤتمر للأمن البحري.

وأضافت الوكالة البريطانية أن مسؤولة وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، دانا بنفينستي، رئيسة قسم مكافحة الإرهاب، هي التي ترأست الوفد الرسمي في اجتماع المنامة.

وتعد هذه الزيارة الإسرائيلية الرسمية الثانية من نوعها في أقل من نصف عام، حيث شاركت تل أبيب قبل أربعة أشهر في مؤتمر ناقش صفقة القرن، علما أن مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين ألغوا زيارة مقررة إلى مؤتمر اقتصادي في المنامة، في شهر أبريل 2019، بسبب "مخاوف أمنية"، في أعقاب حملة إعلامية قام بها معارضون بحرينيون للزيارة.


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