الحريري: الموازنة بعجز 0.6 من دون اي ضرائب واعداد مشروع قانون لاستعادة الاموال المنهوبة

جهينة نيوز:

اعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء من قصر بعبدا، ان “هدف الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس والشعور بالسيادة والاستقلال وان يكون هناك خدمات للناس وطبابة وضمان”.

وقال: :الشباب والصبايا صبروا لوقت طويل واليوم انفجروا للتعبير عن غضبهم والمطالب كثيرة ومحقة، والمهلة التي طلبتها لم اطلبها من الشعب انما من الشركاء في الحكومة”.

واكد ان “الموازنة بعجز 0.6 من دون اي ضرائب”. واعلن عن “حفض موازنة مجلس الجنوب والاعمار بنسبة 70%، خفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%، 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية ، اعداد مشروع قانون لاستعادة الاموال المنهوبة وقانون لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والغاء وزارة الاعلام ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية،اقرار المشاريع الاولى من سيدر لخلق فرص عمل خلال ال 5 سنوات المقبلة”.

وتابع: “القرارات التي اتخذناها لا تحقق مطالبكم ولن اطلب منكم التوقف عن التظاهر ولا اسمح بتهديدكم وعلى الدولة حمايتكم لأنكم البوصلة”

وختم: “من موقع مسؤوليتي قمت بواجبي وانتم تطالبون بكرامتكم وصوتكم مسموع، واذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم فأنا مستعد”.