الحريري يعلن الورقة الإصلاحية.. تحرك المتظاهرين أوصل الى القرارات المتخذة وواجب الدولة حماية حقهم بالتظاهر!

جهينة نيوز:

اعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن ورقة إصلاحية تدعم الفقراء وتؤمن الكهرباء وتخفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين.

كما اعلن عن إعادة تفعيل القروض السكنية والغاء كافة الضرائب الجديدة وإقرار مشروع العفو العام وقانون ضمان الشيخوخة ويطبقان قبل نهاية العام الحالي

واضاف الحريري خصصنا مبلغا كبيرا جدا وهو 20 مليار ليرة لدعم العائلات اللبنانية الفقيرة.اضافة الى قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وإعداد قانون إسترداد الأموال المنهوبة وتركيب سكانر على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب والغاء وزارة الاعلام وعددا من المؤسسات غير الضرورية حالا وتسريع تلزيم معامل الكهرباء.

واشار الى الاستعانة بمستشارين ماليين للتعامل مع قضية قطاع الاتصالات.

واكد الحريري ان تحرك المتظاهرين أوصل الى القرارات المتخذة ومن واجب الدولة ان تحمي حقهم بالتظاهر.