من الآخر معتصم النهار وستيفاني صليبا.. القصة بدأت تتكشف

جهينة نيوز:

بدأت معالم مسلسل ( من الآخر ) الذي سيجمع بين الفنان معتصم النهار والنجمة ستيفاني صليبا تتوضح ، فبعد التوقعات الكثيرة التي طالت قصة العمل

بينت مواقع صحفية أن أحداث المسلسل ستدور ضمن إطارٍ اجتماعي ، بعيداً عن الإثارة والحركة ، وإنما سيرصد قصة حبٍ تنشأ بين شخصيتيّ معتصم وستيفاني في العمل ولكن ضمن نطاق إنساني مشوقٍ بحتّ .

وتتكتم شركة الصبّاح إخوان المنتجة للعمل عن تفاصيل المسلسل وقائمة أبطاله ، وهو من تأليف إياد أبو الشامات وسيجري تصويره تحت إدارة المخرج شارل شلالا .

وكان معتصم النهار اعتذر عن فيلم أشباح أوروبا مع هيفاء وهبي لصالح مسلسل ما في الذي بدأ تصويره قبل أيام قليلة إلى جانب اللبنانية فاليري أبو شقرا ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي