سوزان نجم الدين تخفت بزي المنقبة لمدة عامين

جهينة نيوز:

صرحت الفنانة #سوزان_ نجم الدين أن ارتدت النقاب لمدة عامين خلال اقامتها في سوريا وعند نزولها الى شوارع دمشق حتى تخُفي هويتها ولا يتم تصفيتها

ويعود خوفها هذا حسب تصريحها لموقع فوشيا لتهديداتٍ بالقتل طالتها من قبل تنظيم داعش الإرهابي على خلفية آرئها السياسية المضادة لفكرهم التكفيري .

وقالت سوزان أن اسمها ورد ضمن القوائم التي أعلنتها داعش على صفحاتها في فيسبوك وطالت العديد من المشاهير في سورية

كما بينت سوزان في حديثها أن التهديدات طالت أبناءها المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كانت تتلقى اتصالات مجهولة من بعض المنضمين إلى هذه التنظيمات حيث كانوا يؤكدون استطاعتهم الوصول إليهم ومعاقبتها بهم على الرغم من إقامتهم مع والدهم في أمريكا