زلزال قوي يضرب جنوب إيران

جهينة نيوز:

ضرب زلزال قوته 5.6 درجة جنوب إيران اليوم الاثنين.

وبحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية فقد هز زلزال بلغت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر مدينة كوشارد في الساعة 14:28 و28 دقيقة.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت الوكالة أنه لا يوجد أخبار عن أضرار محتملة بسبب الزلزال.

وكان زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب ضواحي مدينة قصر شيرين، التابعة لمحافظة كرمانشاه، غربي إيران، في شهر آذار.

كما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب، في كانون الثاني، مدينة غيلانغرب في محافظة كرمانشاه غرب إيران.

وأعلن مركز الطوارئ الإيراني أن عدد الجرحى جراء هذا الزلزال وصل إلى 75 شخصا.

يذكر أنه في تشرين الثاني من عام 2017، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة مدينة كرمانشاه غرب إيران، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 474 شخصا.