من أجل كلن يعني كلن.. أليسا تتخلى عن الحزب الذي كانت تؤيده

الإثنين, 21 تشرين الأول 2019 الساعة 15:00 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

من أجل كلن يعني كلن.. أليسا تتخلى عن الحزب الذي كانت تؤيده

جهينة نيوز:

لطالما أعلنت الفنانة إليسا عن تأييدها لحزب القوّات اللبنانيّة وهو الأمر الّذي دفع البعض إلى إستغراب مواقفها عبر تويتر بسبب تضامنها مع المتظاهرين في الشارع اللبناني.

ومن بين الآراء الّتي وردت على تويتر، غرّد أحدهم " بس إليسا قوّات للموت، ونحنا ضدّن كلّن بهيدي المظاهرة، كلّن بدون إستثناء. إلا إذا هي كمان صارت ضدّن كلن وشلحت عباية انتماءها العلني للقوّات".

فخرجت إليسا عن صمتها وردّت على هذه التغريدة مُعلنةً تخلّيها عن تأييدها للقوات اللبنانية بالقول " كلن يعني كلن".

وكانت اليسا قد كتبت في تغريدة أخرى "انا مش 14 آذار ولا 8. أنا 17 تشرين".


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