مؤسس ويكيليكس يمثل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل الإعلام اليوم الاثنين أن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، سيمثل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها.

وبحسب المصادر الإعلامية فإن المحكمة قد تؤجل الحكم وذلك بطلب محامي أسانج بسبب وضعه الصحي الصعب.

حيث من المتوقع أن يطلب محاموه الإفراج المؤقت عنه لأسباب صحية.

يذكر أن ويكيليكس صرحت، أن أسانج يتعرض للضغط النفسي الشديد في تموز الماضي.

ولا يزال أسانج يواجه 18 تهمة كشف الأسرار القومية، كم أعلن القضاء الأمريكي عن الحكم على الصحفي بالسجن 175 عاما.

ونشر مؤسس ويكيليكس عام 2010 سلسلة من التسريبات الأمريكية التي قدمها الاستخباراتي السابق في الجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ، ثم بدأت حكومة الولايات المتحدة تحقيقًا جنائيًا ضد ويكيليكس وأسانج على أساس "الحصول غير القانوني على وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي".