سلافة معمار تشكر محبيها على دعمهم وتنشر صورة تضج شبابا ونضارة

جهينة نيوز:

في منشور على فيسبوك وجهت الفنانة #سلافة_معمار الشكر لكل من دعمها وساندها من أصدقاء ومحبين ومتابعين لأعمالها في حادثة التنمر التي تعرضت لها في لقاء نضال الاحمدية مع الفنانة سوزان نجم الدين

وكتبت #سلافة_معمار على حسابها في فيسبوك" صباح الخير لكل الأصدقاء والزملاء والمحبين

شكراً لشعور المحبة والثقة اللي حسستوني فيه" وأرفقت معمارمنشور بصورة تضج شبابا ونضارة

يذكر أن نجوم الدراما السورية قد هبوا للوقوف في وجه تصريحات نضال الاحمدية في حين التزمت سلافة الصمت تجاه هذه التعليقات ومن الفنانين الذين دافعوا عنها" لورا أبو أسعد شكران مرتجى سيف الدين السبيعي أمل عرفة