الامن الاردني يحبط مخطط لتنظيم "داعش" الارهابي

جهينة نيوز:

اعلنت الاجهزة الامنية الاردنية عن احباط مخطط ارهابي لخلية تنتمي لتنظيم "داعش" كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية في البلاد.

ونقلت وسائل اعلام اردنية عن مصادر أمنية قولها اليوم انه تم القاء القبض على افراد الخلية الارهابية المكونة من خمسة اشخاص في تموز الماضي وبدأت محكمة أمن الدولة بمحاكمتهم أمس مشيرة الى انه تم توجيه اتهامات لهم بمحاولة تنفيذ مؤامرة للقيام بأعمال ارهابية والترويج لافكار ارهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات وتنظيمات مسلحة تكفيرية وحيازة اسلحة.

وكانت السلطات الاردنية أعلنت العام الماضي عن احباط مخطط ارهابي كبير كان يستهدف مراكز مدنية وعسكرية فى الاردن.