الحكومة اللبنانية تجتمع في قصر الرئاسة وسط احتجاجات شعبية

جهينة نيوز:

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الاثنين بأن الحكومة اللبنانية ستجتمع اليوم في قصر بعبدا الرئاسي في ظل احتجاجات تجتاح أنحاء البلاد.

وأوضحت الوكالة اللبنانية أن الاجتماع الحكومي في قصر الرئاسة سيبدأ في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين.

وكان مسؤولون أبلغوا "رويترز" أمس أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة إصلاحات بهدف تهدئة الأزمة التي دفعت بمئات الآلاف للاحتجاج بالشوارع على مدى أربعة أيام.

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.