روسيا منفتحة للحوار مع أمريكا لضمان الاستقرار الاستراتيجي

جهينة نيوز:

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين أن روسيا منفتحة للحوار مع الولايات المتحدة لضمان الاستقرار الاستراتيجي.

وقال الوزير الروسي ردا على أسئلة المشاركين في منتدى بكين شيانغشان: "مستوى العلاقات الموجودة اليوم بالنسبة لأكبر القوى النووية، منخفض للغاية وهنا بالطبع يجب علينا العمل على تحقيق توقعاتنا المتفائلة".

وأكد شويغو أن روسيا منفتحة "للعمل والحوار وللمضي خطوات لضمان أعلى مستويات الأمن".

وتطرق الوزير إلى الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على الحكومات الرافضة لنهج القوى الغربية، موضحا أن الفوضى وتدمير الدول أصبح شيئا عاديا، مستذكرا بذلك، يوغوسلافيا والعراق وليبيا، التي استخدمت بحقهم القوة العسكرية تحت ذرائع واهية تجاوزت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

سبوتنيك